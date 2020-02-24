Курс валют: гривня трохи знизилась

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 24,50 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,51 гривні (на 24 лютого - 26,41 гривні).

Нагадуємо:

24 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.

24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52 гривні за долар.

Економічна правда