Курс валют: гривня трохи знизилась
Понеділок, 24 лютого 2020, 19:15
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 25 лютого на рівні 24,50 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,51 гривні (на 24 лютого - 26,41 гривні).
Нагадуємо:
24 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.
24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52 гривні за долар.
Економічна правда
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