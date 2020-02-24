Курс валют на 24 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
24 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,46 - 24,49 гривні;
Євро – 26,47 - 26,50 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,27 – 24,49 гривні. Євро купують по 26,21 гривні, продають по 26,56 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,44 - 24,36 гривні, євро - 26,34 - 26,46 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 24 лютого на рівні 24,45 гривні за долар.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,41 гривні (на 22 лютого - 26,42 гривні).
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua