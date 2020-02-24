Курс валют на 24 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

24 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,46 - 24,49 гривні;

Євро – 26,47 - 26,50 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,27 – 24,49 гривні. Євро купують по 26,21 гривні, продають по 26,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,44 - 24,36 гривні, євро - 26,34 - 26,46 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 24 лютого на рівні 24,45 гривні за долар.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,41 гривні (на 22 лютого - 26,42 гривні).

Економічна правда