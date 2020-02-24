Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,49 - 24,52 гривні;

Євро – 26,57 - 26,59 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 24 лютого на рівні 24,45 гривні за долар.

24 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,41 гривні (на 22 лютого - 26,42 гривні).

Економічна правда