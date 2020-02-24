Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
Понеділок, 24 лютого 2020, 17:56
24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,49 – 24,52 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,49 - 24,52 гривні;
Євро – 26,57 - 26,59 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 24 лютого на рівні 24,45 гривні за долар.
24 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,41 гривні (на 22 лютого - 26,42 гривні).
Економічна правда
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