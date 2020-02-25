Киянці прийшла платіжка за опалення на 53 тисячі. У "Київтеплоенерго" пояснили причину

Мешканка багатоповерхівки у Києві отримала платіжку за опалення за січень 2020 року на суму майже 53 тисячі гривень.

Про це повідомляється на офіційній сторінці КП "Київтеплоенерго" у Facebook.

У "Київтеплоенерго" вже підтвердили, що мова не йде про помилку чи збій, і пояснили причину такого нарахування.

Зазначається, що мешканка будинку у Києві дійсно отримала платіжку за опалення 4-кімнатної квартири з опалювальною площею 127,3 кв м на суму 52932,18 грн за січень цього року.

Причиною такого нарахування у "Київтеплоенерго" називають те, що квартира виявилась єдиною із 177 квартир, в якій не встановлено квартирний лічильник опалення. Інші квартири у багатоповерхівці такі лічильники мають.

"Мешканці квартир з лічильниками опалення оплачують лише спожите тепло за показаннями своїх лічильників та опалення місць загального користування.

А різниця, що утворюється між показаннями загальнобудинкового лічильника та сумарними показаннями усіх індивідуальних, нараховується мешканцям без індивідуального лічильника", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголошують, що сума нарахована за методикою, що діє для будинків, де є технічна можливість встановити квартирні лічильники опалення.

Водночас, у "Київтеплоенерго" погоджуються, що "хоча з точки зору закону нарахування за опалення правильне, однак з огляду на реалії — суперечить логіці справедливих нарахувань для клієнтів".

"Одна квартира не повинна й не може оплачувати різницю між будинковим і квартирними лічильниками. І це проблема не лише Київтеплоенерго і його клієнтів, така ж ситуація і в інших містах.

Причина полягає у недосконалості нормативної бази, зокрема Постанови Кабміну №630, вимог якої дотримуються теплопостачальники", — кажуть в компанії.

"Існуюча методика працює, коли 50-70% квартир обладнані індивідуальними лічильниками. Коли оснащення індивідуальними приладами обліку в будинку перевищує 70%, але не досягає 100%, такий алгоритм дає збій", — зазначив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

"Розуміючи абсурдність ситуації, яка виникла, ми будемо звертатися до уряду і профільного міністерства з ініціативою створення альтернативної методики проведення нарахувань для будинків, де більше ніж 70% квартир обладнані індивідуальними приладами обліку", — повідомив Лопатін.

"Київтеплоенерго" обіцяє переглянути перерозподіл спожитого тепла у вказаному будинку і зробити перерахунок платіжки на 53 тис грн.

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Нагадуємо:

12 лютого прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у лютому 2020 року платіжки за житлово-комунальні послуги будуть найнижчими за всю зиму.

20 січня Олексій Гончарук заявив, що у 124 містах України 131 підприємство теплокомуненерго здійснило перерахунок та знизило платіжки за тепло і гарячу воду до 30%, що стало можливим через зниження ринкових цін на газ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що знайдено рішення, яке дозволить знизити тарифи на опалення майже вдвічі наступної зими.

Роман Скляров, ЕП