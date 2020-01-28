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Новому керівнику ОПЗ належить фірма, яку підозрюють у фінансових оборудках — ЗМІ

Вівторок, 28 січня 2020, 11:27
 

Фірму нового виконувача обов’язки голови правління "Одеського припортового заводу" Миколи Синиці підозрюють у фінансових оборудках і ухиленні від сплати податків, сам в.о від неї відхрещується.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на публічні реєстри.

Нещодавно Кабмін погодив призначення Синиці на посаду в.о керівника ОПЗ, у своїй декларації чиновник вказував право власності на фірму "Тандем-Д". 

На думку слідчих Державної фіскальної служби, цю компанію, а також низку інших фірм з ознаками фіктивності, використовували для ухилення від сплати податків, зокрема для оформлення операцій купівлі-продажу, яких насправді не було. 

Про це видання дізналося з ухвали Оболонського районного суду Києва від січня минулого року. 

У коментарях виданню Синиця повідомив, що йому нічого не відомо про кримінальне провадження, у якому фігурує фірма "Тандем-Д", а також зазначив, що він не має стосунку до діяльності компанії. 

"Я до неї маю опосередковане відношення. Не маю фактично до неї відношення. Це моєї колишньої дружини бізнес. Я з нею розведений", - наголосив він.

За даними офіційного реєстру, Синиця досі володіє компанією разом із Оленою Синицею. Його частка статутного фонду фірми "Тандем-Д" є більшою.  

Нагадаємо, що Синиця упродовж останніх кількох років обіймав посаду виконувача обов’язків "Українського державного аерогеодезичного підприємства".

Згідно з його декларацією на цій посаді, окрім "Тандем-Д", він володіє ще кількома фірмами.

Також йому належить торгова марка мережі ресторанів "Два гуся". Микола Синиця у 2019 році  балотувався до Верховної Ради від "Свободи".







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