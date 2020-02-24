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Через "тютюнову правку" бюджет недоотримав 3 мільярди — Мінфін

Понеділок, 24 лютого 2020, 17:12
 

Поправка до законопроєкту №1049 щодо регулювання націнки для оптових і роздрібних структур, які продають цигарки, спричинила обурення виробників тютюнової галузі і призвела до недоотримання бюджетом близько 3 млрд грн акцизного податку.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Нині цей законопроєкт повернуто до Верховної Ради з пропозиціями президента. Причиною тому - поправка, яка була внесена у текст законопроєкту на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики.

За своєю суттю дана поправка ніяк не пов'язана зі змістом законопроєкту. Вона не стосувалася єдиного рахунку, а мала на меті регулювати націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж цигарок", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

19 лютого президент Володимир Зеленський ветував закон №1049 про введення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, який також регулює встановлення торговельної націнки на сигарети.

4 жовтня 2019 року ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляли, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Економічна правда

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тютюн Мінфін бюджет

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