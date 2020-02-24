Через "тютюнову правку" бюджет недоотримав 3 мільярди — Мінфін

Поправка до законопроєкту №1049 щодо регулювання націнки для оптових і роздрібних структур, які продають цигарки, спричинила обурення виробників тютюнової галузі і призвела до недоотримання бюджетом близько 3 млрд грн акцизного податку.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Нині цей законопроєкт повернуто до Верховної Ради з пропозиціями президента. Причиною тому - поправка, яка була внесена у текст законопроєкту на засіданні комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики.

За своєю суттю дана поправка ніяк не пов'язана зі змістом законопроєкту. Вона не стосувалася єдиного рахунку, а мала на меті регулювати націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж цигарок", - йдеться у повідомленні.

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