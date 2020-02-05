В Україні підвищили тарифи на холодну воду. Як зростуть платіжки

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 43 підприємств.

Про це йдеться на офіційному сайті НКРЕКП.

Як зазначає Укрінформ, підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх регіонах України, для 43 підприємств, відповідно до поданих ними заяв.

При цьому тарифи на водопостачання, залежно від регіону, зростуть на 15-20% .

Зокрема, в Києві тарифи підвищаться на 13,6% до 11,2 грн за 1 кубометр (без ПДВ), на водовідведення - на 6,3% до 7,96 грн за 1 кубометр (без ПДВ).

Як стверджують у своїх заявах ліцензіанти, оскільки ціни на паливно-мастильні матеріали, реагенти, електрику мають тенденцію до постійного зростання, ці фактори призводять до погіршення фінансово-економічного стану підприємств водопостачання. Необхідність підвищення тарифів пояснюють також збільшенням рівня мінімальних соціальних гарантій для розрахунку рівня зарплат працівникам цих підприємств.

До заяв ліцензіантів також додані звернення місцевих рад, в яких повідомляється про підтримку необхідності приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

При цьому, матеріали щодо обговорення на підприємствах питання щодо підвищення тарифів у деяких випадках датовані ще першою половиною 2019 року.

Економічна правда