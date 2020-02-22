Запускається "Дія.Бізнес". Що відомо?
Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск платформи для бізнесменів "Дія.Бізнес".
Про це повідомляє Telegram-канал додатку "Дія".
У відомстві зазначили, що на новій онлайн-платформі кожен власник малого та середнього бізнесу знайде важливу інформацію: ідеї, перелік сервісів і програм підтримки від держави, а також зможе отримати фахові консультації щодо бізнесу.
"Тиждень до запуску платформи Дія.Бізнес! Ми прагнемо розвивати українське підприємництво, тому створюємо зручний і корисний продукт для малого і середнього бізнесу — Національну онлайн-платформу для підприємців Дія.Бізнес", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Станом на 19 лютого майже 1,5 мільйона українців вже завантажили додаток державних послуг "Дія".
6 лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток.
Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку
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