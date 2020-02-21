Офіційний курс на 22 лютого: гривня утримує позиції

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 22 лютого на рівні 24,47 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 21 лютого - 26,42 гривні).