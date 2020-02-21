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Офіційний курс на 22 лютого: гривня утримує позиції

П'ятниця, 21 лютого 2020, 20:37
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 22 лютого на рівні 24,47 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 21 лютого - 26,42 гривні).

Нагадаємо:

21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 24,48 гривні за долар.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 20 лютого - 26,49 гривні).

Економічна правда

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