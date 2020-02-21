Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла

21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,45 - 24,47 гривні;

Євро – 26,49 - 26,51 гривні;

Нагадаємо:

21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 24,48 гривні за долар.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 20 лютого - 26,49 гривні).

Економічна правда