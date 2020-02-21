Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла
П'ятниця, 21 лютого 2020, 17:23
21 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,45 – 24,47 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,45 - 24,47 гривні;
Євро – 26,49 - 26,51 гривні;
Нагадаємо:
21 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 24,48 гривні за долар.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 20 лютого - 26,49 гривні).
Економічна правда
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