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Гривня зміцнилася до долара та євро

Четвер, 20 лютого 2020, 20:05
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 24,48 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 20 лютого - 26,49 гривні).

Нагадуємо:

20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,47 – 24,49.

20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46.

Економічна правда

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