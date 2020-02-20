Гривня зміцнилася до долара та євро
Четвер, 20 лютого 2020, 20:05
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 21 лютого на рівні 24,48 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 20 лютого - 26,49 гривні).
Нагадуємо:
20 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,47 – 24,49.
20 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46.
Економічна правда
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