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Гончарук назвав стратегічне завдання уряду

П'ятниця, 21 лютого 2020, 11:10
 

Здешевлення вартості ресурсів є однією із стратегічних задач уряду.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"Дешеві ресурси – це можливість інвестувати в інфраструктуру і модернізацію, можливість бути більш конкурентоспроможними, це нові робочі місця", – заявив Гончарук.

Він додав, що мова йде не тільки про зовнішні ресурси, і зазначив, що за осінь минулого року "абсолютно всі рейтингові агентства покращили суверенний рейтинг України". 

На його думку цей процес продовжиться весною при збереженні курсу уряду.

Знати більше: Як отримати "доступні кредити" під 5–9% річних

Нагадуємо:

Чотири державні банки - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%".

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

Економічна правда

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