Новини 20 лютого: зарплата Смілянського, експерти МВФ, здешевлення квитків на літаки

Про зарплату Смілянського. Зарплата голови "Укрпошти" у 200 разів більша за зарплату листоноші і становить 836 тисяч гривень на місяць.

Про експертів МВФ. Експерти Міжнародного валютного фонду розпочали роботу в Києві у рамках проведення технічних обговорень політики економічного зростання.

Про суд проти Крумханзла. Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом профспілкової організації співробітників Приватбанку, яка вимагає від Нацбанку звільнити голову правління Приватбанка Петра Крумханзла.

Про здешевлення квитків на літаки. Міністерство інфраструктури зареєструвало у парламенті законопроєкт, яким хоче звільнити авіаперевезення всередині України від оплати податку на додану вартість. У відомстві заявляють, що це знизить середню вартість квитка на 13,5%.

Про прогрес у "земельному" законопроєкті. Верховна Рада розглянула понад 25% правок (1193 із 4018) до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

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