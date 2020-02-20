Звільнення внутрішніх авіарейсів від ПДВ: як зміниться ціна квитка

Міністерство інфраструктури зареєстровало у парламенті законопроєкт №2425, яким хоче звільнити авіаперевезення всередині України від оплати податку на додану вартість. У відомстві заявляють, що це знизить середню вартість квитка на 13,5%

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Мінінфраструктури звертає увагу на те, що при виконанні міжнародних перевезень застосовується нульова ставка податку на додану вартість, а кількість пасажирів на міжнародних рейсах складає 91,5% від всіх пасажирів, перевезених українськими авіакомпаніями у 2019 році.

Крім цього, на користь прийняття такого рішення свідчить те, що в країнах ЄС паливо для авіаційних перевезень не оподатковується податком на додану вартість.

На думку Мінінфраструктури реалізація цього законопроєкта створить конкурентні умови на ринку, збільшити прибутковість авіакомпаній та зменшити вартість перевезень.

Також у міністерстві відповіли голові комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванні-Климпуш Цинцадзе, на те, що законопроєкт суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

"Не можна стверджувати, що Директива Ради ЄС забороняє Україні звільнення від оподаткування внутрішніх перевезень авіаційним транспортом, адже прямої норми в цій директиві немає:

по-перше, мова йде суто про послуги, до яких теоретично можна віднести послуги з перевезень,

по-друге, система оподаткування стосується лише держав-членів в межах Співтовариства, до якого поки що не належить Україна;

по-третє, директива передбачає умови для ряду своїх членів, за яких вони можуть звільняти від оподаткування пасажирські перевезення;

по-четверте, звільнення авіаперевезень від ПДВ в межах України стосується лише національних авіакомпаній і не може загрожувати вільній конкуренції з іноземними авіакомпаніями, оскільки вони поки що не мають права доступу на внутрішній ринок авіаперевезень відповідно до національного законодавства", - повідомляє прес-служба міністерства.

Нагадуємо:

Міністр інфраструктури Владислав Криклій, ще у жовтні наголошував про наміри щодо відміни ПДВ.

"Для того, щоб розвивати внутрішню авіамобільність, будемо пропонувати Верховній Раді відмінити ПДВ на внутрішні перевезення. Тому що якось це дивно виглядає, коли на міжнародні авіарейси ПДВ немає, а на внутрішні є", - заявляв Криклій.

Економічна правда







