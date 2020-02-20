Україна збільшила експорт сільськогосподарської продукції на 14%
В січні 2020-го року на зовнішні ринки було поставлено сільськогосподарську продукцію на суму $1,98 млрд, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2019-го року.
Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у Facebook.
Згідно з повідомленням міністерства, з загального експорту України, частка аграрної продукції становить 48%. Основною часткою аграрного експорту є зернові та олійні культури (48% і 23% відповідно)
"Однак ми поступово збільшуємо обсяги постачань готової, нішової та органічної продукції", - наголосив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.
До ТОП-5 країн, які найбільше імпортували українську сільськогосподарську продукцію за звітний період, увійшли Китай (10,2%), Єгипет (10,1%), Іспанія і Нідерланди (по 8,0%), Туреччина (6,6%).
Нагадаємо:
Потіснивши на третє місце Індію, яка три роки поспіль утримувала перше місце, лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції у 2019 році виборов Китай.
Рівень рентабельності вирощування проса в сільськогосподарських підприємствах за підсумками 2019 року становитиме 47,2%. Це найвищий показник серед усіх основних видів сільськогосподарської продукції.
Аграрний сектор зможе отримати державну підтримку з квітня 2020-го року, зазначається, що 80% виплат відбудеться у другому півріччі.
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