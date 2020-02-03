Названа найприбутковіша зернова культура 2019-го року

Рівень рентабельності вирощування проса в сільськогосподарських підприємствах за підсумками 2019 року становитиме 47,2%. Це найвищий показник серед усіх основних видів сільськогосподарської продукції.

Про це свідчать розрахунки Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", передає agroportal.ua

Як зазначив директор інституту, академік НААН Юрій Лупенко, просо і в 2018 році відзначалося високим рівнем рентабельності (34,7%), однак поступалося хмелю (60,9%).

"У 2019-му році хмелярство дещо здало свої позиції по ефективності виробництва (42,7%), поступившись лідерством не тільки просу, а й житу (43,2%)", - додав вчений.

В цілому рівень рентабельності виробництва рослинницької продукції в сільськогосподарських підприємствах в 2019 році зменшився до 9,6% проти 25,5% в 2018 р, зазначив він.

"Крім уже згаданого хмелю, менше, ніж за попередній рік, рівень рентабельності виробництва зернових культур (відповідно 6,3% проти 24,9% в 2018 р), соняшнику (22,2% проти 32,5%), сої ( 2,6% проти 21%), ріпаку (9,6% проти 31,1%), овочів закритого грунту (4,2% проти 8,5%) і винограду (6,5% проти 22,6%) " , - додали в інституті.

При цьому серед зернових культур рівень рентабельності зменшився тільки по основних культурах: пшениці (з 24,6% в 2018 р до 16% в минулому році), кукурудзі на зерно (з 27,2% до 0,6%) і ячміню (з 25,6% до 11,0%).

Збитковим, як і в 2018 році, залишилося виробництво цукрових буряків (-16,3%), тоді як збиткові жито, гречка і горох за підсумками 2019 року стануть прибутковими, уточнили вчені.

"У минулому році саме рослинництво забезпечило прибутковість сільськогосподарської діяльності агропідприємств, що сприятиме подальшому поглибленню спеціалізації останніх в цьому напрямку на користь найбільш рентабельних культур", - підсумував Лупенко.

Нагадуємо, ціни на експорт зернових та олійних культур на міжнародному ринку продовжують падіння, однією з причин стала ситуація довкола спалаху коронавірусу у Китаї, яка найбільше вплинула на експорт кукурудзи.