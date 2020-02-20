Агросектор почне отримувати держпідтримку у квітні — заступник міністра

Аграрний сектор зможе отримати державну підтримку з квітня 2020-го року, зазначається, що 80% виплат відбудеться у другому півріччі.

Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький передає прес-служба відомства.

"Вчора на засіданні уряду була прийнята постанова, якою визначено напрями державної підтримки на 2020 рік. Наступним нашим кроком буде прийняття відповідних порядків використання коштів із чітким алгоритмом.

Вони вже зараз проходять внутрішнє узгодження на рівні ЦОВВів.

Ми очікуємо, що прийняття порядків відбудеться на початку березня, а з квітня стартують безпосередні виплати", - зазначив Висоцький.

Він додав, що 80% виплат відбудуться у другому півріччі, через єдиний підхід до подачі документів. Вже зафіксовано дату подачі документів – до 1 жовтня.

"Спільно з аграрним комітетом ми вирішили на початку липня анонсувати план державної підтримки на 2021-2023 роки.

Всі потенційні отримувачі будуть чітко розуміти на що їм розраховувати в наступному трирічному бюджетному циклі. Крім того, з 2021 року ми передбачаємо запровадити такі напрями підтримки як агрострахування та переробку сільськогосподарської продукції", - наголосив заступник міністра.

Нагадуємо:

4 мільярда державної підтримки аграріїв будуть спрямовані на здешевлення кредитів, компенсацію вартості купівлі сільгосптехніки українського виробництва та інше.

Українські аграрії в 2019 році в рамках програми держпідтримки придбання вітчизняної техніки і обладнання придбали їх на суму понад 5,77 млрд грн, що на 31,2% більше, ніж в 2018 році.

5 лютого Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.