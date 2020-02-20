Законопроєкт про ринок землі: Рада розглянула більше 1 тисячі правок

Верховна Рада продовжує розгляд правок до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку землі, уже розглянули 1049 правок із 4018 законопроєкту.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зазначається, що за результатами голосування на ранковому засіданнні усі розглянуті правки, на яких наполягали автори, були відхилені.

Розгляд правок продовжать на вечірньому пленарному засіданні.

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Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось у проєкті про ринок землі

Нагадаємо:

Верховна Рада 18 лютого продовжила розгляд у другому читанні закнопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законів про обіг земель сільгосппризначення", за вівторок розглянули понад 260 правок.

Верховна Рада другий пленарний тиждень розглядає правки до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні. Станом на день 18 лютого було розглянуто 339 правок з 4018.

5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

Економічна правда