Гончарук вимагає від всіх ОДА інформацію про незаконний видобуток копалин
З усіх областей України, інформацію щодо можливого незаконного видобування корисних копалин надали прем'єр-міністру лише три області.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.
"Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах.
На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Сім областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутню інформацію щодо координат цих об’єктів.
До кінця цього тижня в Уряду та керівництва Держгеонадра має бути ВСЯ інформація від УСІХ областей", - пише Гончарук
Гончарук заявив, що уряд усі органи держави мають розглядати боротьбу з тіньовими ринками, як комплексну стратегію.
"Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для "галочки" – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде.
Це — нова реальність. Без жодних виключень", - резюмував очільник уряду.
Нагадуємо:
У січні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що продаж ліцензій на видобуток надр відбуватиметься виключно через е-аукціони Prozorro.Продажі.
Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах у грудні презентував інвестиційний аталас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу ділянок у рамках ініціативи у березні 2020 року.
Уряд буде працювати над збільшенням видобутку газу, для цього вже спростили дозвільні процедури, впровадили е-аукціони та розробили законодавчі зміни.
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