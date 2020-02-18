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Гончарук вимагає від всіх ОДА інформацію про незаконний видобуток копалин 

Вівторок, 18 лютого 2020, 19:56
 

З усіх областей України, інформацію щодо можливого незаконного видобування корисних копалин надали прем'єр-міністру лише три області.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Два тижні тому я давав доручення надати інформацію про факти імовірного незаконного видобування корисних копалин у регіонах.

На сьогодні це зробили лише три ОДА — Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Сім областей взагалі нічого не подали, решта 15 областей — надали інформацію частково або повністю відсутню інформацію щодо координат цих об’єктів.

До кінця цього тижня в Уряду та керівництва Держгеонадра має бути ВСЯ інформація від УСІХ областей", - пише Гончарук

Гончарук заявив, що уряд усі органи держави мають розглядати боротьбу з тіньовими ринками, як комплексну стратегію.

"Ті, хто думають, що це тимчасові заходи для "галочки" – дуже помиляються. Без документів працювати ніхто не буде.

Це — нова реальність. Без жодних виключень", - резюмував очільник уряду.

Нагадуємо:

У січні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що продаж ліцензій на видобуток надр відбуватиметься виключно через е-аукціони Prozorro.Продажі. 

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах у грудні презентував інвестиційний аталас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу ділянок у рамках ініціативи у березні 2020 року.

Уряд буде працювати над збільшенням видобутку газу, для цього вже спростили дозвільні процедури, впровадили е-аукціони та розробили законодавчі зміни.

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Гончарук надра

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