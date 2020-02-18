Середній розмір штрафів на митниці зріс у 4 рази
Станом на 18 лютого, митниця запобігла 2880 спробам порушити митні правила на 192 млн гривень, при цьому у 4 рази зріс середній розмір штрафів в одній справі.
Про це повідомляє прес-служба ДМС.
Повідомляється, що кількість справ із реально вилученими товарами збільшилась у 2,5 рази (якщо порівнювати січень 2020 із січнем 2019).
Також стало у 2 рази більше відкритих справ із незаконним переміщенням товарів, а також ухиленням від сплати митних платежів (аналогічний період).
Нагадуємо:
Центральний апарат Державної митної служби оновлено на 80%, керівники митних пунктів оновлені близько на 40%, процес продовжується.
Кожного робочого дня з початку 2020-го року Державна митна служба перераховує до бюджету близько 1 мільярда гривень.
За 2019 рік Державна митна служба зібрала в державний бюджет 14,6 мільярдів доларів - це на 1 мільярд доларів більше, ніж у 2018 році.
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