Суд заблокував примусовий продаж акцій української "дочки" російського банку

Окружний амінсуд Києва частково задовольнив позов "Промінвестбанку", заборонивши примусовий продаж 97,77% акцій банку, який мав відбутися 11 лютого на біржі ПФТС.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на рішення суду від 11 лютого.

В ухвалі суду йдеться, що заборона на примусовий продаж акцій банку поширюється до вступу в законну силу рішення, прийнятого за результатами судового розгляду цієї адміністративної справи по суті.