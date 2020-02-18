Суд заблокував примусовий продаж акцій української "дочки" російського банку
Окружний амінсуд Києва частково задовольнив позов "Промінвестбанку", заборонивши примусовий продаж 97,77% акцій банку, який мав відбутися 11 лютого на біржі ПФТС.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на рішення суду від 11 лютого.
В ухвалі суду йдеться, що заборона на примусовий продаж акцій банку поширюється до вступу в законну силу рішення, прийнятого за результатами судового розгляду цієї адміністративної справи по суті.
Нагадаємо:
Представники російського "ВЕБа" не з'явилися на збори акціонерів "Промінвестбанку", на яких банк хотів здати банківську ліцензію.
У грудні 2019 року Промінвестбанк припинив дистанційне обслуговування клієнтів.
Верховний Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного суду від 27 серпня, якою було скасовано заборону Державній виконавчій службі вчиняти будь-які дії щодо продажу 99,77% акцій Промінвестбанку.
Верховний Суд відхилив скаргу російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій "Промінвестбанку".
20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.
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