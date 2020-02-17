Українська "дочка" російського банку не здала ліцензію: акціонер не з'явився на збори

Представники російського "ВЕБа" не з'явилися на збори акціонерів "Промінвестбанку", на яких банк хотів здати банківську ліцензію.

Про це повідомляється на сайті банку.

Збори 6 лютого, на яких планували розглянути питання здачі банківської ліцензії, не відбулись через відсутність кворуму - приїхали тільки міноритарні акціонери, які володіють 0,079% акцій "Промінвестбанку".