Українська "дочка" російського банку не здала ліцензію: акціонер не з'явився на збори
Представники російського "ВЕБа" не з'явилися на збори акціонерів "Промінвестбанку", на яких банк хотів здати банківську ліцензію.
Про це повідомляється на сайті банку.
Збори 6 лютого, на яких планували розглянути питання здачі банківської ліцензії, не відбулись через відсутність кворуму - приїхали тільки міноритарні акціонери, які володіють 0,079% акцій "Промінвестбанку".
Нагадаємо:
У грудні 2019 року Промінвестбанк припинив дистанційне обслуговування клієнтів.
Верховний Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного суду від 27 серпня, якою було скасовано заборону Державній виконавчій службі вчиняти будь-які дії щодо продажу 99,77% акцій Промінвестбанку.
Верховний Суд відхилив скаргу російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій "Промінвестбанку".
20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.
Економічна правда
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