Герус розповів, чому "Нафтогаз" не може бути приватизований

У теперішньому вигляді "Нафтогаз" не може бути приватизований або виведений на розміщення акцій, адже йому належать підземні газові сховища, які за законом можуть бути тільки державними.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуга Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

"Дійсно, після проведення анбандлінгу газотранспортна система (ГТС) виведена із управління Нафтогазу і переведена у окрему компанію (яка також знаходиться у власності держави).

Але у підземні сховища газу (ПСГ) і надалі залишилися у структурі Нафтогазу. А нещодавно прийнятий нами закон говорить, що підземні газові сховища можуть бути тільки у власності компаніі, 100% корпоративних прав якої належить державі", - пише Герус.

"Щоб це (приватизація - ЕП) стало можливо згідно закону, Нафтогаз повинен передати іншій державній компаніі свої підземні газосховища, що є малоімовірним", - резюмує голова комітету.

Нагадуємо:

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".

Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд звернувся до кожної наглядової ради держпідприємств із проханням утриматися від виплат великих премій.

Уряд веде переговори із наглядовими радами, щоб вирішити питання премій за уже підписаними контрактами.