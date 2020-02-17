Курс валют на 17 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

17 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,45 - 24,48 гривні;

Євро – 26,49 - 26,52 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,32 – 24,54 гривні. Євро купують по 26,33 гривні, продають по 26,69 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,48 - 24,41 гривні, євро - 26,50 - 26,60 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 17 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,42 – 24,45 гривні за долар.

Економічна правда