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Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення

Понеділок, 17 лютого 2020, 09:10
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 17 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,49 гривні (на 14 лютого - 26,58 гривні).

Нагадуємо:

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,42 – 24,45 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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