Офіційний курс: гривня починає тиждень зі зміцнення
Понеділок, 17 лютого 2020, 09:10
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 17 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс євро встановлений на рівні 26,49 гривні (на 14 лютого - 26,58 гривні).
Нагадуємо:
14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.
14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,42 – 24,45 гривні за долар.
Економічна правда
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