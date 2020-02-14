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Гривня трохи подорожчала на закритті

П'ятниця, 14 лютого 2020, 17:35
 

14 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,46 – 24,48 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,46 - 24,48 гривні;

Євро – 26,55 - 26,57 гривні;

Нагадуємо:

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,42 – 24,45 гривні за долар.

13 лютого ситуація на міжбанківському валютному ринку була сприятливою для гривні, Національний банк викуповував надлишок іноземної валюти.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 лютого на рівні 24,47 гривні за долар.

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