Курс валют на 14 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,42 – 24,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 24,43 – 24,45 гривні;

Євро – 26,50 – 26,52 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,30 – 24,52 гривні. Євро купують по 26,33 гривні, продають по 26,70 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,36 – 24,42 гривні, євро – 26,54 – 26,64 гривні.

Нагадуємо:

13 лютого ситуація на міжбанківському валютному ринку була сприятливою для гривні, Національний банк викуповував надлишок іноземної валюти.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 лютого на рівні 24,47 гривні за долар.