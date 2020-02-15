Зеленський обговорив з директором МВФ майбутні законопроєкти

Джерело: сайт Президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою законопроєкти, що спрямовані на побудову системи верховенства права та економічне зростання.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Зеленський зустрівся з Георгієвою на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки. Це вже другі перемовини Глави держави з очільницею МВФ цього року.

"Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки – дружні", – зауважив президент.

Відмічається, що сторони обговорили законопроекти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроект про банки.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

Для отримання чергового траншу, МВФ чекатиме від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів та завершення реформ.

11 грудня уряд зареєстрував "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.

Міністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.

У січні Україна виконала умови для отримання другого траншу макрофінансової підтримки від Європейського Союзу в розмірі 500 мільйонів євро, транш очікується в першому кварталі 2020-го року.

Українська правда