Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 лютого на рівні 24,47 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс євро встановлентий на рівні 26,58 гривні (на 13 лютого - 26,72 гривні).
Нагадуємо:
13 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.
13 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок встановивши його на 13 лютого на рівні 24,49 гривні за долар.
12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.
12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.
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