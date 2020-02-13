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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Четвер, 13 лютого 2020, 20:23
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 2 копійки, встановивши його на 14 лютого на рівні 24,47 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс євро встановлентий на рівні 26,58 гривні (на 13 лютого - 26,72 гривні).

Нагадуємо:

13 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

13 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок встановивши його на 13 лютого на рівні 24,49 гривні за долар.

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.

12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.

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