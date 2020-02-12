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Курс валют на 12 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Середа, 12 лютого 2020, 11:08
 

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,47 - 24,49 гривні;

Євро – 26,72 - 26,74 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,37 – 24,57 гривні. Євро купують по 26,48 гривні, продають по 26,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,44 - 24,49 гривні, євро - 26,75 - 26,80 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні на 12 лютого був встановлений на рівні 24,42 гривні за долар, зміцнившись на 9 копійок.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52.

Економічна правда

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