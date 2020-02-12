Курс валют на 12 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,47 - 24,49 гривні;
Євро – 26,72 - 26,74 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,37 – 24,57 гривні. Євро купують по 26,48 гривні, продають по 26,86 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,44 - 24,49 гривні, євро - 26,75 - 26,80 гривні.
Нагадаємо:
Офіційний курс гривні на 12 лютого був встановлений на рівні 24,42 гривні за долар, зміцнившись на 9 копійок.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52.
Економічна правда
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