Гривня втримала позиції на міжбанку
Середа, 12 лютого 2020, 17:20
12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,50 - 24,52 гривні;
Євро – 26,71 - 26,73 гривні;
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок встановивши його на 12 лютого на рівні 24,42 гривні за долар.
12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.
11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.
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