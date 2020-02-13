Курс валют на 13 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

13 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,55 - 24,57 гривні;

Євро – 26,73 - 26,75 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,39 – 24,61 гривні. Євро купують по 26,50 гривні, продають по 26,87 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,45 - 24,54 гривні, євро - 26,69 - 26,83 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 7 копійок встановивши його на 13 лютого на рівні 24,49 гривні за долар.

12 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,52 гривні за долар.

12 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.