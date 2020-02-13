Комісія з тарифів пояснила, навіщо розділили платіжки за газ

Плату на обслуговування мереж виокремили з платіжки на газ, а також розділили на рівномірні платежі протягом 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача.

Про це на брифінгу заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк, повідомляє Укрінформ.

"Ми виокремили плату за обслуговування мереж, це не плата за користування. Це плата за те, щоб газ завжди був підведений, завжди був під тиском, працювала аварійна служба і техніки. Плата за обслуговування завжди була, є і буде. Ми розділили цю плату рівними частинами на 12 місяців, щоб споживач отримував менше навантаження в опалювальний період. Раніше основна частина розподілу припадала на зимові місяці, коли йде підвищення споживання природного газу. Ці суми додавалися", - сказав Тарасюк.

За його словами, розділення платежів на 12 місяців дало змогу знизити кінцеву плату для споживача.

"Якщо порівняти платіжку з аналогічним місяцем минулого року, вона стала меншою завдяки двом чинникам: ціна газу і ціна на транспортування", - відзначив Тарасюк.

Також НКРЕКП ухвалила нове регуляторне рішення, відповідно до якого з березня будуть знижені тарифи на розподіл для споживачів, які не споживають газ.

"Споживачі, у яких є лише комфорка, це буде в середньому по Україні 2,8 грн, у кого є підігрів води - 8,9 грн, для приватних будинків, де ще є котел, це буде 21,9 грн. Буде мінімальна платіжка. Платити за обслуговування треба", - додав Тарасюк.

Нагадуємо:

З 2020 року з квитанцій міськгазів і облгазів видалили нарахування за послугу з транспортування газу, тепер його надсилають споживачам окремим рахунком.

Ціну за доставку газу розраховують індивідуально: обсяг використаного палива в минулому "газовому році" (з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року) ділиться на 12 і множиться на встановлений тариф на доставку газу.

У Кабміні працюють над об'єднанням в один документ платіжки за газ і його доставку, але остаточне рішення має ухвалити регулятор з енергетики.