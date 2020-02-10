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"Дію" завантажили вже понад мільйон разів

Понеділок, 10 лютого 2020, 12:10
 

Додаток державних послуг "Дія" за 4 доби завантажили 1 047 403 рази

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook

Пряма мова: "Продовжуємо триматися на перших позиціях завантажень українських App Store та Play Market [топ-безкоштовних]. Випереджаємо Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook та WhatsApp. Українська Дія попереду соціальних мереж і месенджерів".

Деталі: Додаток "Дія" завантажили 1 047 403 унікальних користувачів, з них 870 094 пройшли авторизацію.

Федоров повідомив, що користувачі надіслали 869 964 запити на отримання прав, 463 552 з них задоволені.

Також 869 396 користувачів надіслали запити на отримання техпаспорту і 378 339 його отримали.

Міністр додав, що зараз розробники працюють над  покращенням швидкості процесу онлайн-верифікації для тих, у кого проблеми з відображенням документів через погану якість даних в реєстрах.

Він також навів статистику. Так, серед усіх, хто завантажив додаток,  646 141 користувачів Android і 398 160 користувачів iOS.

Дізнатися більше: Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

Нагадуємо:

6-го лютого додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Міністерство цифрової трансформації найближчим часом має намір запустити в мобільному застосунку "Дія" цифрові поліси для обов'язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ), цифровий паспорт та електронний студентський квиток.

Українська правда

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"Дія" Мінцифри

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