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Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара та євро

Вівторок, 11 лютого 2020, 20:37
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок встановивши його на 12 лютого на рівні 24,42 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,62 ( на 11 січня - 26,85)

Нагадуємо:

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.

Економічна правда

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