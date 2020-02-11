Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок встановивши його на 12 лютого на рівні 24,42 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,62 ( на 11 січня - 26,85)

Нагадуємо:

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.

Економічна правда