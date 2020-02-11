Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
Вівторок, 11 лютого 2020, 17:20
11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,48 - 24,52 гривні;
Євро – 26,73 - 26,77 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк встановив офіційний курс гривні на 11 лютого на рівні 24,52 гривні за долар, зміцнивши його на 1 копійку.
11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.
10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.
Економічна правда
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