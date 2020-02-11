Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

11 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,48 - 24,52 гривні;

Євро – 26,73 - 26,77 гривні;

Нагадаємо:

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 11 лютого на рівні 24,52 гривні за долар, зміцнивши його на 1 копійку.

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Економічна правда