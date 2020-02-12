Вітренко про перемогу у Стокгольмському арбітражі: За результат відповідав я особисто
Внесок зовнішніх юристів у роботі над Стокгольмським арбітражем не варто применшувати, проте відповідальність передусім лежала на представниках "Нафтогазу".
Про це у Facebook написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Перед моєю командою стояла задача зробити максимально точні розрахунки та аналіз, навести достатньо вичерпних аргументів і контраргументів, чому наші розрахунки та вимоги є справедливими та обґрунтованими.
До речі, коли я ініціював цей арбітраж за транзитною справою, спочатку потрібно було переконати наших зовнішніх юристів та експертів, оскільки вони не бачили перспективи у цій справі", - зазначив Вітренко.
За його словами, задача юристів полягала у тому, щоб підібрати правильні юридичні інструменти і конструкції, які б підтверджували право "Нафтогазу" за контрактами на зміни у комерційних відносинах з "Газпромом", які у "Нафтогазі" вважали справедливими.
"При цьому я разом з Ярославом Теклюком та іншими співробітниками "Нафтогазу" працювали над усіма документами, які подавалися в суд. Разом з Ярославом ми представляли "Нафтогаз" на судових слуханнях. Разом з іншими співробітниками групи "Нафтогаз" ми були свідками в цьому судовому процесі.
У жодному разі не намагаюсь применшувати внесок нашої команди зовнішніх юристів. Але потрібно розуміти, що відповідальність лежала передусім на представниках "Нафтогазу". За результат зміни у комерційних відносинах з "Газпромом", зокрема за результати комерційного арбітражу в цілому відповідав я особисто", - додав він.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко звернувся до голови правління компанії Андрія Коболєва із заявою щодо невиконання "Нафтогазом" трудових контрактів та порушення трудового законодавства.
Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.
17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".
Топ-менеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром".
Наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".
Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.
На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.
Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд звернувся до кожної наглядової ради держпідприємств із проханням утриматися від виплат великих премій.
Уряд веде переговори із наглядовими радами, щоб вирішити питання премій за уже підписаними контрактами.
Економічна правда
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