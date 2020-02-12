Вітренко про перемогу у Стокгольмському арбітражі: За результат відповідав я особисто

Внесок зовнішніх юристів у роботі над Стокгольмським арбітражем не варто применшувати, проте відповідальність передусім лежала на представниках "Нафтогазу".

Про це у Facebook написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Перед моєю командою стояла задача зробити максимально точні розрахунки та аналіз, навести достатньо вичерпних аргументів і контраргументів, чому наші розрахунки та вимоги є справедливими та обґрунтованими.

До речі, коли я ініціював цей арбітраж за транзитною справою, спочатку потрібно було переконати наших зовнішніх юристів та експертів, оскільки вони не бачили перспективи у цій справі", - зазначив Вітренко.

За його словами, задача юристів полягала у тому, щоб підібрати правильні юридичні інструменти і конструкції, які б підтверджували право "Нафтогазу" за контрактами на зміни у комерційних відносинах з "Газпромом", які у "Нафтогазі" вважали справедливими.

"При цьому я разом з Ярославом Теклюком та іншими співробітниками "Нафтогазу" працювали над усіма документами, які подавалися в суд. Разом з Ярославом ми представляли "Нафтогаз" на судових слуханнях. Разом з іншими співробітниками групи "Нафтогаз" ми були свідками в цьому судовому процесі.

У жодному разі не намагаюсь применшувати внесок нашої команди зовнішніх юристів. Але потрібно розуміти, що відповідальність лежала передусім на представниках "Нафтогазу". За результат зміни у комерційних відносинах з "Газпромом", зокрема за результати комерційного арбітражу в цілому відповідав я особисто", - додав він.