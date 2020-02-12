Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: гривня зміцнилася, НБУ викуповував долари

Середа, 12 лютого 2020, 09:20
 

11 лютого на міжбанку переважала пропозиція іноземної валюти, що дозволило Національному банку поповнити міжнародні резерви.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46.

За даними Finance.ua, близько 11 години пропозиція валюти на міжбанку почала поступово зростати і Національний банк придбав 45-55 млн доларів за курсом 24,42 гривні.

Офіційний курс гривні на 12 лютого був встановлений на рівні 24,42 гривні за долар, зміцнившись на 9 копійок.

Згодом пропозиція іноземної валюти швидко скорочувалася, а кількість покупців зростала. Це позначилося на курсі. Після 14:00 курс поступово потягнули вгору.

Спекулятивний розігрів котирувань на малооб’ємному ринку виявився ефективним, і о 16:00 долар подорожчав до 24,49/24,52 гривні.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла 11 лютого 2020, 17:20
Курс валют на 11 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 11 лютого 2020, 11:07
"Зимовий міжбанк": гривня стабільна на початку тижня 11 лютого 2020, 09:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!