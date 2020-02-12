Курс валют: гривня зміцнилася, НБУ викуповував долари
11 лютого на міжбанку переважала пропозиція іноземної валюти, що дозволило Національному банку поповнити міжнародні резерви.
Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46.
За даними Finance.ua, близько 11 години пропозиція валюти на міжбанку почала поступово зростати і Національний банк придбав 45-55 млн доларів за курсом 24,42 гривні.
Офіційний курс гривні на 12 лютого був встановлений на рівні 24,42 гривні за долар, зміцнившись на 9 копійок.
Згодом пропозиція іноземної валюти швидко скорочувалася, а кількість покупців зростала. Це позначилося на курсі. Після 14:00 курс поступово потягнули вгору.
Спекулятивний розігрів котирувань на малооб’ємному ринку виявився ефективним, і о 16:00 долар подорожчав до 24,49/24,52 гривні.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,48 – 24,52.
Економічна правда
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