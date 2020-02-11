Курс валют на 11 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,42 - 24,43 гривні;
Євро – 26,64 - 26,65 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,29 – 24,49 гривні. Євро купують по 26,42 гривні, продають по 26,82 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 24,50 - 24,37 гривні, євро - 26,90 - 26,79 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк встановив офіційний курс гривні на 11 лютого на рівні 24,52 гривні за долар, зміцнивши його на 1 копійку.
10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua