Курс валют на 11 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

11 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,42 - 24,43 гривні;

Євро – 26,64 - 26,65 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,29 – 24,49 гривні. Євро купують по 26,42 гривні, продають по 26,82 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,50 - 24,37 гривні, євро - 26,90 - 26,79 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 11 лютого на рівні 24,52 гривні за долар, зміцнивши його на 1 копійку.

10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Економічна правда