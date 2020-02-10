Офіційний курс: гривня зміцнилася до євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 11 лютого на рівні 24,52 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,85 (на 10 лютого – 26,90).

Нагадуємо:

10 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,53 гривні за долар.

10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Економічна правда