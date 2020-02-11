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"Зимовий міжбанк": гривня стабільна на початку тижня

Вівторок, 11 лютого 2020, 09:20
 

10 лютого торги на міжбанку проходили за низьких обсягів без суттєвих змін котирувань.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,50 – 24,53.

За даними Finance.ua, 10 лютого на міжбанку спостерігалася низька ліквідність. Великі імпортери зранку закрили свої операції. Також не було помітно нерезидентів, які б продавали валюту напередодні аукціону з продажу ОВДП, що пройде 11 лютого.

Після обіду Національний банк встановив офіційний курс гривні на 11 лютого на рівні 24,52 гривні за долар, зміцнивши його на 1 копійку.

10 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,46 гривні за долар.

Економічна правда

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