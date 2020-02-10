Північний потік-2: Судно "Газрому" вирушило з Находки

Російське судно-трубоукладач "Академік Черський", здатне вести будівництво "Північного потоку-2" закінчило модернізацію і вирушило з порту Находки в Сінгапур.

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на портал Vesselfinder.

З 2016 року "Академік Черський" знаходиться в експлуатаційному управлінні "Газпром флот".

Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак заявляв, що саме це судно можуть використовувати для прокладки "Північного потоку-2".

Відзначається, що судно вийшло з порту Находки на Далекому Сході у неділю, 9 лютого.

За даними порталу, трубоукладач повинен прибути в сінгапурський порт 22 лютого. Подальший його шлях поки неясний.

Нагадуємо:

В кінці січня 2020-го року у Газпромі заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено російською стороною.

У грудні 2019 року офіційний представник Nord Stream 2 AG, компанії-оператора проєкту, Єнс Мюллер заявив російським ЗМІ, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено на 93,5%.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" затримається на два роки або навіть більше.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

Інтерфакс також повідомляє, що один з варіантів добудови магістралі - російськими потужностями. У 2015 році "Газпром" купив багатоцільове будівельне судно "Академік Черський". Зараз воно проходить масштабну модернізацію.