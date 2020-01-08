Нацбанк: Загроз падіння гривні немає

"Для національної валюти немає ніяких зовнішніх загроз зараз для того, аби вона девальвувала. Сьогоднішній рівень відображає рівень економіки.

І ми навпаки бачимо, що у разі, якщо всі реформи та програми уряду буде реалізовано, то теоретично є бачення, що вона може ревальвувати й надалі", - зазначила Рожкова.

За її словами, зміцнення гривні у 2019 році дозволило державі зекономити кошти на виплаті держборгу та скоротити його розмір відносно ВВП України. Також зміцнення гривні позитивно впливає на товаровиробників, адже зменшує вартість імпортної сировини, енергоресурсів та добрив.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Однак під кінець року гривня дещо послабла, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пов'язав це ослаблення зі спекулятивним попитом, але у 2020 році очікує продовження тенденції на зміцнення національної валюти.

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.

За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.

Проте у Міністерстві економіки планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.

Економічна правда