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Тенденція до зміцнення гривні збережеться і в 2020 році – Гончарук

Вівторок, 31 грудня 2019, 11:42
 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пов'язав ослаблення гривні перед Новим роком зі спекулятивним попитом, але у 2020 році очікує продовження тенденції на зміцнення національної валюти.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Україна 24.

"Думаю, що тенденція до зміцнення гривні збережеться і в наступному році. Пов'язую це з тим, що поступово у населення і бізнесу з'являється довіра до держави", - зазначив голова уряду.

За його словами, стабільна гривня - "це добре макроекономічно".

Нагадаємо:

Раніше Гончарук заявив, що зміцнення курсу гривні відображає зростаючий попит на національну валюту, що має як свої плюси, так і мінуси.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.

За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.

З початку року гривня зміцнилась до долара на 19% та очолила список валют, які найбільше зміцнились до долара.

Економічна правда

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