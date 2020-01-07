Міністр економіки пояснив, чому неможливо зафіксувати курс гривні

Міністр економіки Тимофій Милованов пояснив, що фіксований курс гривні призвів би до швидкої девальвації, як це вже траплялось раніше.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Милованов процитував пост гендиректора "ОТП-Лізинг" Андрія Павлушина про те що в Україні є дві проблеми: курс росте і курс падає.

"Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі.

Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється.

Особливо на імпортні товари. І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють.

При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють і ті хто програють. Це нормально", - пише міністр.

Милованов зауважує, що змінити цю ситуацію фіксацією курсу неможливо.

"Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалась тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад в 1998, 2008 чи 2014 роках.

Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасов, трохи притримати курс або згладити коливання.

Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу", - пояснює голова Мінекономіки.

Також міністр наголосив, що курс гривні у 2020 році буде важко передбачити.

"Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках.

В попередньому пості я писав, що бізнесам варто хеджуватись проти зміни курсу, а не намагатись його вгадати. Вгадати курс не може ніхто", - резюмує Милованов.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Однак під кінець року гривня дещо послабла, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пов'язав це ослаблення зі спекулятивним попитом, але у 2020 році очікує продовження тенденції на зміцнення національної валюти.

Згідно з жовтневим макроекономічним прогнозом Міністерства економіки, середньорічний обмінний курс в 2020 році становитиме 27 грн/долар, в 2021-му - 27,2 грн/долар, у 2022-му - 27,5 грн/долар за базовим сценарієм.

За оптимістичним сценарієм – у 2020 році він очікується на рівні 24,8 грн/долар, 23,9 грн/долар в 2021 році і 24,2 грн/долар у 2022-му.

Проте у Міністерстві економіки планують переглянути макроекономічний прогноз на 2020-2022 роки щодо курсу гривні до долара.

Економічна правда