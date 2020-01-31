Податкова запустила "пілот" електронного пошуку акцизної марки
Державна податкова служба за підтримки Міністерства фінансів запустила пілотний проєкт електронного сервісу "Пошук акцизної марки".
Про це повідомляє прес-служба ДПС у Facebook.
"Новий електронний сервіс дозволить не тільки перевіряти легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, але й надає можливість здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів", - йдеться у повідомленні.
Сервіс доступний за посиланням.
Нагадаємо:
Пілотний проєкт з часткової цифровізації акцизних марок в Україні може бути запущено у найближчі місяці, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
Уряд запустить пілотний проєкт електронної акцизної марки. Її принцип роботи полягатиме у нанесенні штрих-коду на паперові акцизні марки.
У жовтні повідомлялося, що представники бізнес-спільноти мають інформацію, що у Мінфіні уже відбулося 2 засідання робочої групи з приводу впровадження електронної акцизної марки, але на жодне з них не запросили представників від бізнесу.
Раніше Дубілет заявив, що в уряді запустили проект, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".
Економічна правда
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