Податкова запустила "пілот" електронного пошуку акцизної марки

Державна податкова служба за підтримки Міністерства фінансів запустила пілотний проєкт електронного сервісу "Пошук акцизної марки".

Про це повідомляє прес-служба ДПС у Facebook.

"Новий електронний сервіс дозволить не тільки перевіряти легальність походження алкогольних напоїв та тютюнових виробів, але й надає можливість здійснювати громадський контроль за обігом підакцизних товарів", - йдеться у повідомленні.

Сервіс доступний за посиланням.

Нагадаємо:

Пілотний проєкт з часткової цифровізації акцизних марок в Україні може бути запущено у найближчі місяці, заявив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Уряд запустить пілотний проєкт електронної акцизної марки. Її принцип роботи полягатиме у нанесенні штрих-коду на паперові акцизні марки.

У жовтні повідомлялося, що представники бізнес-спільноти мають інформацію, що у Мінфіні уже відбулося 2 засідання робочої групи з приводу впровадження електронної акцизної марки, але на жодне з них не запросили представників від бізнесу.

Раніше Дубілет заявив, що в уряді запустили проект, у рамках якого спробують знову зробити ринки сигарет та алкоголю "білими".

Економічна правда