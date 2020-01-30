Гончарук розповів про результати боротьби з незаконними АЗС
Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що у результаті боротьби з незаконними АЗС та окремих комунікацій з учасниками ринку за 2 місяці ціна на дизельне пальне у середньому знизилась на 2 гривні.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн на місяць.
Більше того, за два місяці офіційні продажі пального збільшились на 6%, а це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачуються в бюджет", - заявив він.
За його словами, спільно з правоохоронцями та органами контролю відпрацювали майже 4 тис нелегальних АЗС по всій країні.
"Частину закрили, інша частина - отримали ліцензії на офіційну роботу. В окремих областях, наприклад, в Луганській та Миколаївській обсяги продажі пального збільшились на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській - на 14%", - додав Гончарук.
"Ми знаємо про шляхи потрапляння нелегального палива на ринок. Ми бачимо всі зміни на ринку, тому закрити АЗС на одній вулиці і відкрити на сусідній - не вийде", - підкреслив прем'єр.
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Нагадаємо:
26 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.
28 грудня СБУ відзвітувала, що припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.
3 січня у ДФС повідомили, що податкова міліція ліквідувала 264 нелегальні АЗС.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до відповідальності.
Економічна правда
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