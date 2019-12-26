Гончарук доручив за 2 тижні закрити усі нелегальні АЗС
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального.
Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему", - підкреслив голова уряду.
За його словами, наразі вже демонтували 46 незаконних АЗС, розпочали 18 кримінальних проваджень. Також він додав, що 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.
Нагадаємо:
Мережі автозаправних станцій ОККО і WOG 26 грудня знизили ціни дизельного пального і бензину ще на 50 копійок за літр.
Це друге зниження роздрібних цін великими операторами після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася 23 грудня.
На наступний день після зустрічі ціни на АЗС знизилися в межах 0,5-1 грн/л.
Економічна правда
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