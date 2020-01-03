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У Фіскальній службі прозвітували про ліквідацію 264 нелегальних АЗС

П'ятниця, 3 січня 2020, 14:56
 

Податкова міліція ДФС у рамках заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним ліквідувала 264 нелегальні АЗС.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби у Facebook.

"У період з 13 грудня 2019 року по 3 січня 2020 року було встановлено та припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС.

З незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 57 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У ДФС додали, що проводяться заходи із демонтажу обладнання, яке використовувалось у незаконній діяльності.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива.

Економічна правда

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ДФС АЗС

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