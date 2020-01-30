Реліз "держави в смартфоні" переноситься

Презентація мобільного додатку "держави в смартфоні" — "Дія", переноситься з 30 січня на тиждень.

Про це повідомляє прес-служба онлайн-сервісу.

"Іноді обставини перешкоджають найграндіознішим планам здійснитися . Презентація "Дії" переноситься з 30 січня і відбудеться за тиждень. Проте це ж не привід засмучуватися?", - йдеться у повідомленні.

Про причини переносу не повідомляється.

За даним джерел в Мінцифрі від liga.net реліз перенесено через проблеми зі здоров'ям міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"У нього є деякі проблеми зі здоров'ям. Він в лікарні, але не при смерті".

Нагадуємо:

В проєкті держбюджету на додаток і портал державних послуг "Дія", та на навчання цифровими навичками не було закладено коштів.



11 грудня стало відомо, що українська влада запускає у бета-режимі мобільний додаток "Дія". Зазначалось, що першими стануть доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

18 грудня Кабінет міністрів на засідання 18 грудня прийняв рішення запровадити електронні учнівські та студентські квитки у 2020-2021 навчальному році.

Кабмін на засіданні 29 січня дозволив використовувати електронні посвідчення водія для посвідчення особи пасажира в поїздах, а також на внутрішніх авіарейсах.

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